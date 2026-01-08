Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
Folge 22: Das Ranchhaus
45 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 6
Ashley und Michael renovieren ein Ranchhaus aus den 1980er Jahren. Eines der größten Probleme ist die Veranda, die der Vorbesitzer weit über die Grundstücksgrenze zum Nachbarn errichtet hat. Vor dem Außenumbau muss daher das Gelände neu vermessen werden. Währenddessen erneuern die Profis das undichte Dach, die veralteten Fenster und widmen sich der Erneuerung der Küche. Die Badezimmer erhalten neue Waschtische, Fliesen und in das größere Bad wird eine Wanne eingebaut.
Genre:Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH