Für eine Handvoll Nickel

Rive Gauche TelevisionStaffel 7Folge 10
Folge 10: Für eine Handvoll Nickel

45 Min.Ab 12

Eine Streiterei zwischen Bikern endet in einer tödlichen Messerstecherei. Bei der Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern erfährt Sergeant Joe Kenda, dass die beiden Verdächtigen mit einem kleinen Jungen im Schlepptau unterwegs sind. Was steckt wirklich dahinter?

Rive Gauche Television
