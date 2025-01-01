Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rive Gauche TelevisionStaffel 7Folge 11
Der Leichnam eines 72-jährigen Mannes mit 13 Stichwunden und nur mit Unterwäsche bekleidet, wird auf einem Schrottplatz entdeckt. Sergeant Joe Kenda und seine Kollegen können den Mann lediglich anhand seiner Zähne identifizieren und beginnen mit der Rekonstruierung seiner letzten Tage. Wird das die Ermittler zu dem Mörder führen?

