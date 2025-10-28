Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rive Gauche TelevisionStaffel 7Folge 18vom 28.10.2025
45 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12

Für einen 29-Jährigen endet seine Willkommensparty anders als erhofft - er wird auf seiner eigenen Feier regelrecht hingerichtet. Finden die Ermittler heraus, wer es auf den Mann abgesehen hatte und warum?

Rive Gauche Television
