Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 1: Man stirbt nur zweimal
45 Min.Ab 12
Ein Paar ist in der Nacht auf dem leeren Highway auf dem Weg nach Hause. Da sehen sie plötzlich, wie der Wagen hinter ihnen eine junge Frau überfährt. Joe Kenda führt die Ermittlungen und muss feststellen, dass nicht immer alles ist, wie es scheint ...
