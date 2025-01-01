Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Familiengeisel

Rive Gauche TelevisionStaffel 7Folge 16
Familiengeisel

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 16: Familiengeisel

45 Min.Ab 12

Als ein Mann seine ganze Familie als Geisel hält, müssen Sergeant Joe Kenda und sein Team schnell handeln. Doch der Familienhund macht es den Ermittlern besonders schwer. Außerdem: Ein spezieller Fall landet auf Kendas Schreibtisch. Zwei Teenager sollen angeblich einen Selbstmord-Pakt geschlossen haben, doch die Beweise deuten auf ein anderes Szenario hin.

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Rive Gauche Television
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

