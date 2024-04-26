Zum Inhalt springenBarrierefrei
München

ProSiebenStaffel 1Folge 8vom 26.04.2024
Folge 8: München

62 Min.Folge vom 26.04.2024Ab 12

Die vier Tattoo-Retter Randy Engelhard, Nancy Mietzi und Mick Mark schreiten mit ihrem Kollegen und Tattoo-Richter Bertram "Berti" Krause in München zur Tat. Auch in der Weißwurst-Metropole ging beim Stechen in den Studios und auf der heimischen Couch das ein oder andere daneben: von der vermurksten Allianz-Arena auf der Schulter eines Hardcore-Bayern-Fans bis hin zum komplett mit Engelsflügeln versauten Rücken einer jungen Frau ...

ProSieben
