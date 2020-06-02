Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 1vom 02.06.2020
Folge 1: Berlin

62 Min.Folge vom 02.06.2020Ab 12

In Berlin fällt der Startschuss für Deutschlands erste und einzige Tattoo-Cover-up-Casting Show mit Horror-Tattoos aller Art: Vom undefinierbaren Alien auf der Schulter, über den verunglückten Falken am Arm bis hin zur Horror-Fratze der verstorbenen Mama auf der Wade. Und hinter jedem Desaster auf der Haut steckt eine spannende Story. Vor allem Pauls dramatisches Schicksal, lässt Nancy, Mick, Berti und Randy das Blut in den Adern gefrieren.

