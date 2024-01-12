Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut
Folge 2: Essen
62 Min.Folge vom 12.01.2024Ab 12
Die drei Star-Tätowierer Randy Engelhard, Nancy Mietzi und Mick Mark suchen heute in Essen nach den größten Tattoo-Sünden. Weit über drei Stunden brauchen die Profis für die erste Inspektion aller "Horror-Tattoos" an der Tür. Doch die Mühe hat sich gelohnt. Denn nicht nur die verunglückten Motive selbst, auch die Geschichten dahinter hauen die vier Tattoo-Retter komplett um.
