Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut
Folge 7: Frankfurt
61 Min.Folge vom 20.01.2023Ab 12
Die Tattoo-Retter sind heute in der Finanzmetropole Deutschlands. Und auch in der Stadt des großen Geldes, des Äppelwois und der grünen Soße haben viele Leute viele Fehler in Sachen Körper-"Kunst" gemacht. Weit über 150 Tattoo-Opfer hoffen in der Union-Halle darauf, von ihren Horror-Tattoos befreit zu werden. Wie kommt man eigentlich darauf, sich das Logo eines Radio-Senders auf den Allerwertesten tätowieren zu lassen?!
