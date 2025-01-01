Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hotel Hell mit Gordon Ramsay

Das Messihotel (1)

All3Media Staffel 3 Folge 3
Das Messihotel (1)

Das Messihotel (1)Jetzt kostenlos streamen

Hotel Hell mit Gordon Ramsay

Folge 3: Das Messihotel (1)

41 Min. Ab 12

Heute ist Gordon im historischen Hotel "Harper's Ferry" in West Virginia zu Besuch. Die Besitzerin Karan Townsend führt das Hotel wie einen Secondhandladen und hortet überall Müll. Seitdem Karan das Management übernommen hat, laufen die Geschäfte schlecht. Als Gordon zu Abend essen möchte, bekommt er den Schock seines Lebens ...

Hotel Hell mit Gordon Ramsay
All3Media
Hotel Hell mit Gordon Ramsay

Hotel Hell mit Gordon Ramsay

Alle 3 Staffeln und Folgen