Schluss mit lustig

Folge 6: Schluss mit lustig

41 Min.Ab 12

Diesmal ist Gordon in Newtown, Pennsylvania, um ein historisches Hotel vor dem Ruin zu bewahren. Verindar, der Besitzer, leitet das Hotel wie ein Tyrann. Durch den schlechten Ruf des Hotels bleiben die Gäste immer mehr fern, und auch das Personal hat jegliche Lust am Arbeiten verloren ...

