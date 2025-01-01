Zum Inhalt springenBarrierefrei
Toller Ausblick, nichts dahinter

Folge 7: Toller Ausblick, nichts dahinter

41 Min.Ab 12

Gordon Ramsay ist in Washington unterwegs, um das Hotel des Ehepaars Brent und Afni MacDonald zu retten. Ein großes Problem ist der schlechte Ruf der unhöflichen und dickköpfigen Besitzer. Allerdings entdeckt der Ramsey mit Ausnahme des tollen Seeblicks zahlreiche weitere Schwachstellen.

