All3MediaStaffel 3Folge 4
Folge 4: Das Messihotel (2)

40 Min.Ab 12

Gordons Mission, das "Town's Inn" in Harper's Ferry, West Virginia, zu retten, geht weiter. Noch hat er den Mut nicht verloren, obwohl er es mit einer der härtesten Fälle seiner Karriere zu tun hat - denn die Besitzer spielen sogar mit dem Leben ihrer Gäste ...

All3Media
