House Hunters Family
Folge vom 11.10.2019: Neues Haus in Nebraska
21 Min.Folge vom 11.10.2019
Eine Familie musste ihr Haus nach einem straken Sturm verlassen. Jetzt wollen sie ein neues Kapitel in Papillion, Nebraska, starten und hoffen auf Verbesserung: Die Mutter benötigt ein Arbeitszimmer, ihre Kinder eigene Zimmer und Platz zum Toben, ihre älteste Tochter träumt von einem eigenen Bad. Kann jeder Wunsch erfüllt werden?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
