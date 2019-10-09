Zum Inhalt springenBarrierefrei
House Hunters Family

HGTVFolge vom 09.10.2019
21 Min.Folge vom 09.10.2019

Nach einer Weltreise lässt sich eine vierköpfige Familie in einer Strandgemeinde nördlich von San Diego nieder. Das Traumhaus soll am Strand liegen, einen Pool haben, einen offenen Wohnbereich, einen Master Bedroom und einen großen Garten für die Kinder. Das, was alle suchen, ist jedoch rar in dieser Location zu finden.

