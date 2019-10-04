Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV Folge vom 04.10.2019
21 Min. Folge vom 04.10.2019

Drei Kinder helfen ihrem Vater, ein neues Haus in Austin zu kaufen, wo sich alle ausbreiten können. Nach vielen Besichtigungen von einer Ranch mit Scheune auf dem Land bis hin zu modernen Neubauten nahe der Innenstadt muss sich die Familie entscheiden: Soll das Haus in der Stadt oder auf dem Land sein?

