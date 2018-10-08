House Hunters
Folge vom 08.10.2018: Neues Kapitel in Spanien
21 Min.Folge vom 08.10.2018
Nachdem Ryan und Megan acht Monate lang rund um den Globus gereist sind und nun wieder ins Haus von Ryans Eltern in Kalifornien ziehen, wird dem jungen Pärchen eines klar: Sie sind noch nicht bereit, ihre Bürojobs wieder aufzunehmen und aufzuhören, die Welt zusammen zu entdecken. Inspiriert von ihren Touren haben sie außerdem beschlossen, sich selbstständig zu machen und als Reiseveranstalter in Valencia, Spanien, zu arbeiten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.