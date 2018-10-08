Zum Inhalt springenBarrierefrei
House Hunters

HGTVFolge vom 08.10.2018
21 Min.Folge vom 08.10.2018

Nachdem Ryan und Megan acht Monate lang rund um den Globus gereist sind und nun wieder ins Haus von Ryans Eltern in Kalifornien ziehen, wird dem jungen Pärchen eines klar: Sie sind noch nicht bereit, ihre Bürojobs wieder aufzunehmen und aufzuhören, die Welt zusammen zu entdecken. Inspiriert von ihren Touren haben sie außerdem beschlossen, sich selbstständig zu machen und als Reiseveranstalter in Valencia, Spanien, zu arbeiten.

