House Hunters
Folge vom 09.10.2018: Von Kalifornien nach Lissabon
21 Min.Folge vom 09.10.2018
Cally und Ed haben früher als Schauspieler bei TV-Produktionen mitgewirkt, wollen jetzt aber die Westküste verlassen und nach Lissabon ziehen. Da Ed früher berufsbedingt viel in Europa war, kennt er die portugiesische Hauptstadt gut und sieht dort den perfekten Ausgangspunkt für ein neues Leben. Cally ist bereit, ihre Karriere für dieses Abenteuer aufzugeben, doch zum Ausgleich möchte sie erleben, was Lissabon zu bieten hat, soweit es eben ins Budget passt.
Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
