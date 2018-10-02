House Hunters
Folge vom 02.10.2018: Rückkehr nach Kambodscha
21 Min.Folge vom 02.10.2018
Ein Ehepaar aus Arizona hat beschlossen, die USA zu verlassen und sich ein Haus in Kambodschas Hauptstadt Phnom Penh zu suchen, wo sie sich zum ersten Mal begegnet sind. Die Sternenkonstellation scheint günstig für ihr Vorhaben, doch Phnom Penh als neuer Lebensmittelpunkt hat es in sich: Die 1,5 Millionen-Metropole am Ufer des Mekong brodelt förmlich vor Lärm, Menschenmassen und unglaublichem Verkehr. Hier ein gemütliches Heim zu finden, wird eine echte Herausforderung.
Reality, Reise, Haus und Garten
