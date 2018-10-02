Zum Inhalt springenBarrierefrei
House Hunters

Rückkehr nach Kambodscha

HGTVFolge vom 02.10.2018
Rückkehr nach Kambodscha

House Hunters

Folge vom 02.10.2018: Rückkehr nach Kambodscha

21 Min.Folge vom 02.10.2018

Ein Ehepaar aus Arizona hat beschlossen, die USA zu verlassen und sich ein Haus in Kambodschas Hauptstadt Phnom Penh zu suchen, wo sie sich zum ersten Mal begegnet sind. Die Sternenkonstellation scheint günstig für ihr Vorhaben, doch Phnom Penh als neuer Lebensmittelpunkt hat es in sich: Die 1,5 Millionen-Metropole am Ufer des Mekong brodelt förmlich vor Lärm, Menschenmassen und unglaublichem Verkehr. Hier ein gemütliches Heim zu finden, wird eine echte Herausforderung.

