Folge vom 13.11.2018
Zurück nach ItalienJetzt kostenlos streamen
House Hunters
Folge vom 13.11.2018: Zurück nach Italien
19 Min.Folge vom 13.11.2018
Die Sportskanonen Ann und Dave zieht es von Washington D.C. nach Bella Italia. Dave möchte seine Karriere bei der U.S. Air Force vorantreiben und hätte auf der Aviano Air Base die einmalige Möglichkeit dazu. Dafür hängt die gesellige Ann ihren langjährigen Berater-Job an den Nagel. Damit bei so viel Freizeit keine Langeweile aufkommt, will sie gern im Stadtzentrum wohnen. Gatte Dave möchte allerdings so nah wie möglich an seiner zukünftigen Arbeitsstelle sein, um nicht so viel Zeit im Auto zu verbringen. Eine harte Nuss für Maklerin Mara, all diese Wünsche unter ein Dach zu bekommen.
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 31-32: Warner Bros. Discovery, Inc.