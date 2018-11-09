Mutter und Tochter in MadridJetzt kostenlos streamen
House Hunters
Folge vom 09.11.2018: Mutter und Tochter in Madrid
21 Min.Folge vom 09.11.2018
Die alleinerziehende Amie aus Tennessee möchte sich einen Herzenswunsch erfüllen und mit ihrer 12-jährigen Tochter Scarlett nach Spanien auswandern. Ihre Wahl fällt auf das historisch spannende und pulsierende Madrid. Amie will in der geschäftigen Hauptstadtmetropole zukünftig Englisch unterrichten. Soweit der Plan! Allerdings ist Amies Lehrtätigkeit nur ein Halbtagsjob, so dass die Damen den Gürtel vorerst enger schnallen müssen. Trotz des begrenzten Budgets wollen sie ein großes Appartement mit Terrasse und typisch spanischem Flair in der Innenstadt mieten. Die Ernüchterung folgt schnell - werden sie dennoch die Traumbleibe in ihrer Traumstadt finden?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.