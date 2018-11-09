House Hunters
Folge vom 09.11.2018: Kompromiss in Australien
18 Min.Folge vom 09.11.2018
Projektmanager David aus Tucson, Arizona, ist aufgrund seiner anspruchsvollen Arbeit häufig von Frau und Kindern getrennt. Nun hat sich die einzigartige berufliche Möglichkeit ergeben, an die Südküste Australiens umzuziehen. In Adelaide könnte David zukünftig mehr Zeit mit der Familie verbringen. Ehefrau Kirstin wünscht sich aber unbedingt eine Familienresidenz am Meer. Maklerin Katrina zeigt ihnen mehrere Immobilien, eine davon am Strand. Kirstin ist begeistert, doch für David heißt das ein langer Heimweg aus dem Büro, mehr Kosten und für die Kinder keine eigenen Zimmer. Wird sich die amerikanische Familie dennoch für das Strandhaus entscheiden?
