House Hunters
Folge vom 10.06.2019: Lebensabend in Spanien
20 Min.Folge vom 10.06.2019
Ein Jahrzehnt reisten Kim und Gil nach Sitges, einem kleinen Städtchen südlich von Barcelona, bevor sie den Sprung ins kalte Wasser wagen, um für immer in Spanien zu leben. Doch plötzlich überkommt Gil die Sorge, in dem neuen Land keinen Job zu finden. Kim ist allerdings so besessen von Ihrem Lebenstraum, dass sie sich auf keine Kompromisse einlässt.
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 19-37, Season 89-92, Season 138-140, Season 182-183: Warner Bros. Discovery, Inc.