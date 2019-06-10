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House Hunters

Argentinisches Flair

HGTVFolge vom 10.06.2019
Argentinisches Flair

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House Hunters

Folge vom 10.06.2019: Argentinisches Flair

21 Min.Folge vom 10.06.2019

Wegen eines guten Jobangebots zieht die weit gereiste Gitanjali von Nevada nach Buenos Aires. Hier wird sie zum ersten Mal in ihrem Leben auf sich alleine gestellt wohnen. Ihre Freundin Macarena aus Argentinien unterstützt sie beim Eingewöhnen und muss Gitanjali mit ihrer endlosen Wunschliste für ihr neues Zuhause immer wieder auf den Boden der Tatsachen holen.

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