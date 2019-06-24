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House Hunters

Auf nach Down Under!

HGTVFolge vom 24.06.2019
Auf nach Down Under!

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House Hunters

Folge vom 24.06.2019: Auf nach Down Under!

21 Min.Folge vom 24.06.2019

Raus aus der Komfortzone und rein ins Abenteuer! Deshalb beschließt ein selbst ernannter Introvertierter, ein Jobangebot in Melbourne anzunehmen. Seine temperamentvolle Frau, die bereits auf der ganzen Welt gelebt hat, freut sich über den Sinneswandel ihres Mannes. Doch als es an die Wohnungssuche in der neuen Stadt geht, bekommt er plötzlich kalte Füße.

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