Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
House Hunters

Nur am Pool ist's cool

HGTVFolge vom 01.07.2019
Nur am Pool ist's cool

Nur am Pool ist's coolJetzt kostenlos streamen

House Hunters

Folge vom 01.07.2019: Nur am Pool ist's cool

21 Min.Folge vom 01.07.2019

Von Brooklyn in die teuerste Stadt der Welt: Wegen eines Jobwechsels zieht ein Pärchen mit ihrer neugeborenen Tochter nach Singapur und muss dafür in punkto Wohnung zurückstecken. Denn während sie sich denselben Standard wie in New York wünscht, macht er sich als Alleinverdiener Sorgen um die Finanzierung des Zuhauses.

Alle verfügbaren Folgen