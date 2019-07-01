House Hunters
Folge vom 01.07.2019: Nur am Pool ist's cool
21 Min.Folge vom 01.07.2019
Von Brooklyn in die teuerste Stadt der Welt: Wegen eines Jobwechsels zieht ein Pärchen mit ihrer neugeborenen Tochter nach Singapur und muss dafür in punkto Wohnung zurückstecken. Denn während sie sich denselben Standard wie in New York wünscht, macht er sich als Alleinverdiener Sorgen um die Finanzierung des Zuhauses.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 19-37, Season 89-92, Season 138-140, Season 182-183: Warner Bros. Discovery, Inc.