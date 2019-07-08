Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
House Hunters

Grüne Hölle Costa Rica

HGTVFolge vom 08.07.2019
Grüne Hölle Costa Rica

Grüne Hölle Costa RicaJetzt kostenlos streamen

House Hunters

Folge vom 08.07.2019: Grüne Hölle Costa Rica

21 Min.Folge vom 08.07.2019

Ein weit gereistes Lehrer-Pärchen verlässt die Wolkenkratzer Shanghais und bevorzugt den Blick auf Palmen in Costa Rica. Pat and Jen versuchen im neuen Land mit ihrem geringeren Gehalt zurechtzukommen, obwohl sie ihren beiden Töchtern denselben Standard bieten wollen. Dabei stellen sie fest, dass sie verschiedene Auffassungen haben, was das Beste für die Familie ist.

Alle verfügbaren Folgen