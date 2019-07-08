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House Hunters

Leben am Polarkreis

HGTVFolge vom 08.07.2019
Leben am Polarkreis

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House Hunters

Folge vom 08.07.2019: Leben am Polarkreis

21 Min.Folge vom 08.07.2019

Als Tiffany einen Lehrauftrag in Umea in Schweden erhält, ziehen nicht nur sie und ihre Familie um, sondern auch ihre Zwillingsschwester kommt mit, denn die beiden sind unzertrennlich. Doch da die Familie in Schweden zusammenleben wird, muss Tiffany ein Haus finden, das alle mögen.

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