House of the Dragon
Folge 5: Wir erleuchten den Weg
58 Min.Ab 16
König Viserys reist mit seiner Tochter nach Driftmark, um Corlys und Rhaenys eine Ehe zwischen ihrem Sohn Laenor und Rhaenyra vorzuschlagen. Alicent will die Wahrheit über Rhaenyras vermeintliche Liebesnacht mit Daemon herausfinden und wendet sich an Ser Kriston. Dieser leidet darunter, dass er seinen Eid als Ritter gebrochen hat, und unterbreitet der Prinzessin einen Vorschlag. Daemon stattet seiner Ehefrau einen Besuch ab ...
