ProSiebenStaffel 1Folge 9vom 14.11.2025
Folge 9: Der Grüne Rat

56 Min. Ab 12

König Viserys ist tot. Otto von Hohenturm nutzt die Gelegenheit, um seinen geheimen Plan in die Tat umzusetzen: Er will Aegon anstelle von Rhaenyra auf den Eisernen Thron setzen. Er lässt alle, die vom Ableben des Königs wissen, in Königsmund einsperren - darunter auch Rhaenys.

