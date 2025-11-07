Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
House of the Dragon

Driftmark

ATV 2Staffel 1Folge 7vom 07.11.2025
Driftmark

DriftmarkJetzt kostenlos streamen

House of the Dragon

Folge 7: Driftmark

57 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 16

Auf Driftmark findet Laenas Seebestattung statt. Bei dem Zusammentreffen der Familien wird umso deutlicher, dass Rhaenyras Kinder nicht wie Laenor aussehen. Die Prinzessin vertraut ihrem Onkel Daemon die Wahrheit über ihre erfolglose Ehe an, woraufhin die beiden sich näherkommen. Alicents Sohn Aemond versucht währenddessen, den Drachen Vhagar für sich zu beanspruchen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

House of the Dragon
ATV 2
House of the Dragon

House of the Dragon

Alle 2 Staffeln und Folgen