Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
House of the Dragon

Ein Sohn für einen Sohn

ATV 2Staffel 2Folge 1vom 30.10.2025
Ein Sohn für einen Sohn

Ein Sohn für einen SohnJetzt kostenlos streamen

House of the Dragon

Folge 1: Ein Sohn für einen Sohn

56 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 16

Im Krieg der Targaryen sichert Jace die Unterstützung des Nordens, während Rhaenys' Blockade Königsmund schwächt. Rhaenyra, von Trauer und Rachedurst getrieben, erklärt den Krieg. Daemon plant indes einen perfiden Racheakt, der das Herz der Königsfamilie trifft und die Grausamkeit des Konflikts auf eine neue Ebene hebt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

House of the Dragon
ATV 2
House of the Dragon

House of the Dragon

Alle 2 Staffeln und Folgen