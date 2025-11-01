Zum Inhalt springenBarrierefrei
House of the Dragon

ATV 2Staffel 2Folge 8vom 01.11.2025
Folge 8: Die Königin, die stets eine war

67 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 16

Während sich die Fronten im Krieg der Targaryen verhärten, schmieden Daemon und Rhaenyra Pläne für die Zukunft von Westeros. Alicent bietet einen Friedensvertrag an, der jedoch einen hohen Preis fordert ...

