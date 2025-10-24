Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
House of the Dragon

Der Prinzregent

ATV 2Staffel 2Folge 5
Der Prinzregent

Der PrinzregentJetzt kostenlos streamen

House of the Dragon

Folge 5: Der Prinzregent

61 Min.Ab 16

Nach dem Sieg bei Krähenruh regiert Aemond mit harter Hand in Königsmund, während Rhaenyra Verbündete sucht und einen Plan schmiedet, um die Bevölkerung gegen die Grünen aufzubringen. Daemon verliert indes die Unterstützung seiner eigenen Truppen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

House of the Dragon
ATV 2
House of the Dragon

House of the Dragon

Alle 2 Staffeln und Folgen