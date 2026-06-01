Hundertdreizehn (1/6): TheoJetzt kostenlos streamen
Hundertdreizehn
Folge 1: Hundertdreizehn (1/6): Theo
Ein tödlicher Crash, ein Fahrer mit Doppelleben und ein Rätsel, das die Ermittler fordert. Die Dramaserie "Hundertdreizehn", die bei den New York Festivals TV & Film Awards 2026 mit dem Hauptpreis in der Kategorie "Crime Drama" ausgezeichnet wurde, erzählt die Geschichte eines schweren Busunfalls auf einer innerstädtischen Hochstraße, der das Leben mehrerer Menschen schlagartig verändert. Unter ihnen ist Theo, der Fahrer des Busses. Bei seiner Identifizierung enthüllt sich ein Geheimnis, eine Lebenslüge, die möglicherweise den Unfall mitverursacht hat. Die Ermittler Anne und Jan Auschra stehen vor einem fast unentwirrbaren Rätsel. Besetzung: Robert Stadlober (Jan Auschra) Lia von Blarer (Anne Goldmundt) Patricia Aulitzky (Caro) Anna Schudt (Riccarda) Eva Marlen Hirschburger (Ela) Allegra Tinnefeld (Salma) Felix Kramer (Theo) David Hugo Schmitz (Hänno Gudjons) u.a. Regie: Rick Ostermann Drehbuch: Arndt Stüwe Bildquelle: ORF/ARD/WDR/Satel/Windlight Pictures/Frank Dicks
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