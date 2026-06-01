Hundertdreizehn (2/6): RichardJetzt kostenlos streamen
Hundertdreizehn
Folge 2: Hundertdreizehn (2/6): Richard
Zu einem Hauptzeugen des Busunglücks wird der Unternehmer Richard. Doch seine Aussagen widersprechen den Aufzeichnungen der Überwachungskameras. Ermittler Auschra erkennt, dass Richard etwas verbirgt. Täuscht ihn seine Erinnerung? Oder will Richard jemand schützen, der mit dem Unfall zu tun hat? Besetzung: Robert Stadlober (Jan Auschra) Lia von Blarer (Anne Goldmundt) Armin Rohde (Richard Born) Cornelius Obonya (Hajo Stembusch) Patricia Aulitzky (Caro) Anna Schudt (Riccarda) Eva Marlen Hirschburger (Ela) Allegra Tinnefeld (Salma) David Hugo Schmitz (Hänno Gudjons) u.a. Regie: Rick Ostermann Drehbuch: Arndt Stüwe Bildquelle: ORF/ARD Degeto/Satel Film/Alessio M. Schroder
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