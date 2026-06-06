Hustlers Gamblers Crooks
Folge vom 06.06.2026: Eine Nummer zu groß
44 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12
Sein erstes gestohlenes Auto brachte ihm 600 Dollar ein. Und JD Delay wollte mehr. Zusammen mit seinem Ganoven-Kumpel Buck knackte er Fahrzeuge wie am Fließband und verdiente damit sehr viel Geld. Bei einer Verfolgungsfahrt gelang es den Männern, die Polizei abzuschütteln. Aber die Schlinge zog sich immer enger zu. Und David Packouz hat die US-Regierung betrogen – bei einem 300 Millionen Dollar schweren Waffendeal. In die illegalen Machenschaften war auch die albanische Mafia verwickelt. Am Ende ging es um mehr als nur ein Geschäft, es ging um Leben und Tod.
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Genre:Dokudrama, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.