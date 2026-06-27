Hustlers Gamblers Crooks
Folge vom 27.06.2026: Der Casino-Coup
45 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 12
Wenn man sehr viel Geld hat, muss man sich von niemandem etwas gefallen lassen. Mit dieser Einstellung gründete Kristin Davis eine Escort-Agentur. Das Geschäft florierte. Zu ihren Kunden zählten CEOs, Immobilienentwickler, Finanzprofis, Sportler, Politiker und sogar Staatsoberhäupter. Doch eines Tages stand plötzlich ein SWAT-Team vor ihrer Tür. Und Jeff Hopper konnte in der Nacht vor einem spektakulären Überfall nicht schlafen. Er lief stundenlang durch die Straßen von Las Vegas. Gemeinsam mit seinem Vater und seinem Bruder plante er einen gewagten Coup.
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Genre:Dokudrama, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.