iCarly
Folge 10: Fan des Grauens
23 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 6
Carly und ihre Freunde laden Mandy, die großer Fan der Show ist, als Studiopublikum ein. Kaum hat die Sendung begonnen, geht Mandy ihnen aber auch schon auf die Nerven. Währenddessen übt Spencer für seine Musikerkarriere.
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iCarly
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Nickelodeon & © Season 1, Season 5: Nickelodeon Germany