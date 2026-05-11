Geschenkt ist geschenktJetzt kostenlos streamen
iCarly
Folge 12: Geschenkt ist geschenkt
23 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 6
Carly schenkt ihrer Freundin Sam ein selbst bedrucktes T-Shirt, in dessen Herstellung sie viel Zeit und Mühe investiert hat. Umso entsetzter ist Carly, als Sam das Kleidungsstück wenig später gegen Konzertkarten eintauscht. Zwischen den Freundinnen kommt es zu einem heftigen Streit. Weil keiner von beiden nachgeben will, steht sogar die Zukunft von 'iCarly' auf dem Spiel.
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iCarly
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Nickelodeon & © Season 1, Season 5: Nickelodeon Germany