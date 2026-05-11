Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
iCarly

Geschenkt ist geschenkt

NickelodeonStaffel 1Folge 12vom 11.05.2026
Geschenkt ist geschenkt

Geschenkt ist geschenktJetzt kostenlos streamen

iCarly

Folge 12: Geschenkt ist geschenkt

23 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 6

Carly schenkt ihrer Freundin Sam ein selbst bedrucktes T-Shirt, in dessen Herstellung sie viel Zeit und Mühe investiert hat. Umso entsetzter ist Carly, als Sam das Kleidungsstück wenig später gegen Konzertkarten eintauscht. Zwischen den Freundinnen kommt es zu einem heftigen Streit. Weil keiner von beiden nachgeben will, steht sogar die Zukunft von 'iCarly' auf dem Spiel.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

iCarly
Nickelodeon
iCarly

iCarly

Alle 1 Staffeln und Folgen