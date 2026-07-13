iCarly
Folge 14: Absolut halloweenös!
23 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 6
Carly, Sam und Freddie nehmen die Halloween-Ausgabe ihrer Web-Show in einem alten Apartment auf, in dem es angeblich spukt. Eigentlich glauben die drei ja nicht an Gespenster. Aber das ändert sich gründlich, als sich plötzlich die unheimlichen Vorkommnisse in der Wohnung häufen. Sind hier wirklich Geister am Werk - oder steckt vielleicht die mysteriöse Nachbarin Mrs. Halberstedt dahinter? Auch Carlys großem Bruder Spencer wird es angst und bange: Weil er vergessen hat, Süßigkeiten zu kaufen, wird er von einer Gruppe rachsüchtiger Kinder verfolgt.
Weitere Folgen in Staffel 1
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iCarly
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 3-5: Nickelodeon & © Season 1, Season 3, Season 3-5: Nickelodeon Germany