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iCarly

Absolut halloweenös!

NickelodeonStaffel 1Folge 14vom 13.07.2026
Absolut halloweenös!

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iCarly

Folge 14: Absolut halloweenös!

23 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 6

Carly, Sam und Freddie nehmen die Halloween-Ausgabe ihrer Web-Show in einem alten Apartment auf, in dem es angeblich spukt. Eigentlich glauben die drei ja nicht an Gespenster. Aber das ändert sich gründlich, als sich plötzlich die unheimlichen Vorkommnisse in der Wohnung häufen. Sind hier wirklich Geister am Werk - oder steckt vielleicht die mysteriöse Nachbarin Mrs. Halberstedt dahinter? Auch Carlys großem Bruder Spencer wird es angst und bange: Weil er vergessen hat, Süßigkeiten zu kaufen, wird er von einer Gruppe rachsüchtiger Kinder verfolgt.

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