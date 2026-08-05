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"ICH DURCHSCHAUE JEDEN!" - TIMON KRAUSES MENTALISTEN SHOW

Schere, Stein, Papier: Besiegt Mentalist Timon Krause die Promis blind?

JoynStaffel 1Folge 1vom 05.08.2026
Schere, Stein, Papier: Besiegt Mentalist Timon Krause die Promis blind?

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"ICH DURCHSCHAUE JEDEN!" - TIMON KRAUSES MENTALISTEN SHOW

Folge 1: Schere, Stein, Papier: Besiegt Mentalist Timon Krause die Promis blind?

66 Min.Folge vom 05.08.2026

Nichts ist, wie es scheint: Mentalist Timon Krause fordert prominente Gäste zu verblüffenden Duellen heraus. In Slowmotion und blind spielt er zweimal Schere, Stein, Papier gegen jeden Promi, errät verborgene Gegenstände, liest Entscheidungen des Publikums und stellt seine Gäste im Verhör auf die Probe. Wer behält die Nerven? Wer lässt sich durchschauen? Und wer überrascht den Mentalisten?

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