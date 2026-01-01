"ICH DURCHSCHAUE JEDEN!" - TIMON KRAUSES MENTALISTEN SHOW
Ab 12
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"ICH DURCHSCHAUE JEDEN!" - TIMON KRAUSES MENTALISTEN SHOW
Gedanken werden zu Fallen, Entscheidungen zur Illusion: Mentalist Timon Krause stellt die Wahrnehmung prominenter Gäste auf die Probe. Moderator Matthias Opdenhövel führt durch einen Abend voller Mindgames, Manipulation und überraschender Wendungen. Wer durchschaut den Mentalisten? Wer lässt sich täuschen? Und wer behält in diesem Spiel mit der Wahrheit die Kontrolle?
Genre:Reality, Unterhaltung, Darstellende Künste
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn
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