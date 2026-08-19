Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
"ICH DURCHSCHAUE JEDEN!" - TIMON KRAUSES MENTALISTEN SHOW

In welcher Box von Special Guest Jörg Draeger ist der Hauptgewinn?

JoynStaffel 1Folge 3vom 19.08.2026
Joyn+
In welcher Box von Special Guest Jörg Draeger ist der Hauptgewinn?

In welcher Box von Special Guest Jörg Draeger ist der Hauptgewinn?Jetzt ohne Werbung streamen

"ICH DURCHSCHAUE JEDEN!" - TIMON KRAUSES MENTALISTEN SHOW

Folge 3: In welcher Box von Special Guest Jörg Draeger ist der Hauptgewinn?

72 Min.Folge vom 19.08.2026

In welcher Faust steckt der Stein? In welcher Box von Special Guest Jörg Draeger ist der Hauptgewinn? Bei einer Blindverkostung wagen sich die Promis und Mentalist Timon Krause an einen geheimen Löffelinhalt. Doch wer kann sich bei einer ordentlichen Portion Tabasco nichts anmerken lassen? Außerdem wartet eine besondere Herausforderung: Erkennen die Gäste allein anhand weniger Hinweise einen professionellen Basketballspieler oder führt sie ihre Intuition in die Irre?

Alle Staffeln im Überblick

"ICH DURCHSCHAUE JEDEN!" - TIMON KRAUSES MENTALISTEN SHOW
Joyn
"ICH DURCHSCHAUE JEDEN!" - TIMON KRAUSES MENTALISTEN SHOW

"ICH DURCHSCHAUE JEDEN!" - TIMON KRAUSES MENTALISTEN SHOW

Alle 1 Staffeln und Folgen