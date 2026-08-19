In welcher Box von Special Guest Jörg Draeger ist der Hauptgewinn?Jetzt ohne Werbung streamen
"ICH DURCHSCHAUE JEDEN!" - TIMON KRAUSES MENTALISTEN SHOW
Folge 3: In welcher Box von Special Guest Jörg Draeger ist der Hauptgewinn?
72 Min.Folge vom 19.08.2026
In welcher Faust steckt der Stein? In welcher Box von Special Guest Jörg Draeger ist der Hauptgewinn? Bei einer Blindverkostung wagen sich die Promis und Mentalist Timon Krause an einen geheimen Löffelinhalt. Doch wer kann sich bei einer ordentlichen Portion Tabasco nichts anmerken lassen? Außerdem wartet eine besondere Herausforderung: Erkennen die Gäste allein anhand weniger Hinweise einen professionellen Basketballspieler oder führt sie ihre Intuition in die Irre?
Alle Staffeln im Überblick
"ICH DURCHSCHAUE JEDEN!" - TIMON KRAUSES MENTALISTEN SHOW
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung, Darstellende Künste
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Joyn