Im Leben der Anderen - Lebenstausch extrem

Staffel 01 Folge 01: Der Tierschützer beim Schlachter

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 29.05.2023
Staffel 01 Folge 01: Der Tierschützer beim Schlachter

48 Min.Folge vom 29.05.2023Ab 12

Tierschützer Martin macht einen Abstecher zu Schlachter Michael. Für den Einen ist die Tötung von Tieren nicht rechtens, für den Anderen gehört Schlachten zum Alltag. Wie wird Martin reagieren, wenn er hautnah dabei ist? Außerdem besucht ein Pfarrer einen Bordell-Chef und sein Etablissement.

