Im Leben der Anderen - Lebenstausch extrem
Folge 1: Staffel 01 Folge 01: Der Tierschützer beim Schlachter
48 Min.Folge vom 29.05.2023Ab 12
Tierschützer Martin macht einen Abstecher zu Schlachter Michael. Für den Einen ist die Tötung von Tieren nicht rechtens, für den Anderen gehört Schlachten zum Alltag. Wie wird Martin reagieren, wenn er hautnah dabei ist? Außerdem besucht ein Pfarrer einen Bordell-Chef und sein Etablissement.
