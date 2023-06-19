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Im Leben der Anderen - Lebenstausch extrem

Staffel 01 Folge 04: Das Plus-Size Model beim Fitness-Macho

PULS 4Staffel 1Folge 4vom 19.06.2023
Staffel 01 Folge 04: Das Plus-Size Model beim Fitness-Macho

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Im Leben der Anderen - Lebenstausch extrem

Folge 4: Staffel 01 Folge 04: Das Plus-Size Model beim Fitness-Macho

50 Min.Folge vom 19.06.2023Ab 12

Arthur ist Fitnesstrainer und Bodybuilder. Seine Einstellung: Dicksein ist selbst verschuldet. Das sieht Plus Size Model Rebecca anders. Für sie ist Dick sein keine Schande und Abnehmen durch Sport und Ernährung nur ein Mythos.

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