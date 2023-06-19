Staffel 01 Folge 04: Das Plus-Size Model beim Fitness-MachoJetzt kostenlos streamen
Im Leben der Anderen - Lebenstausch extrem
Folge 4: Staffel 01 Folge 04: Das Plus-Size Model beim Fitness-Macho
50 Min.Folge vom 19.06.2023Ab 12
Arthur ist Fitnesstrainer und Bodybuilder. Seine Einstellung: Dicksein ist selbst verschuldet. Das sieht Plus Size Model Rebecca anders. Für sie ist Dick sein keine Schande und Abnehmen durch Sport und Ernährung nur ein Mythos.
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Im Leben der Anderen - Lebenstausch extrem
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4