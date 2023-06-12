Staffel 01 Folge 03: Die Obdachlosen bei den MillionärenJetzt kostenlos streamen
Im Leben der Anderen - Lebenstausch extrem
Folge 3: Staffel 01 Folge 03: Die Obdachlosen bei den Millionären
50 Min.Folge vom 12.06.2023Ab 12
Eine Schere zwischen Arm und Reich: Die obdachlosen Braunitzer Schwestern treffen auf das Millionärspaar Susi und Walter Temmer. Unterschiedlicher können zwei Welten nicht sein.
Produktion:at, 2023
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4