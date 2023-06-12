Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Leben der Anderen - Lebenstausch extrem

Staffel 01 Folge 03: Die Obdachlosen bei den Millionären

PULS 4 Staffel 1 Folge 3 vom 12.06.2023
50 Min.Folge vom 12.06.2023Ab 12

Eine Schere zwischen Arm und Reich: Die obdachlosen Braunitzer Schwestern treffen auf das Millionärspaar Susi und Walter Temmer. Unterschiedlicher können zwei Welten nicht sein.

