Im Leben der Anderen - Lebenstausch extrem

Staffel 01 Folge 06: Die Almbauern bei der Großstadtprinzessin

PULS 4Staffel 1Folge 6vom 03.07.2023
50 Min.Folge vom 03.07.2023Ab 12

Kulturschock für Großstadtprinzessin Amanda: Auf dem Weg von der Stadt auf die Tiroler Alm von Bauer Tomi erlebt sie, was harte Arbeit wirklich bedeutet - Mist und Dreck nicht ausgeschlossen! Mit Stöckelschuhen kommt Amanda da nicht weit.

PULS 4
