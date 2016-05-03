Staffel 2Folge 124vom 03.05.2016
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 124: Zwölf Blumen
45 Min.Folge vom 03.05.2016Ab 12
Lena Nüsslein erlebt in der Schule eine böse Überraschung! Ein verhängnisvolles Gerücht ist in aller Munde: Die 17-jährige Schülerin soll sich prostituieren! Als sich das Jugendamt einschaltet, hat Lenas Mutter Dagmar keine andere Wahl und ruft Benita Brückner zur Hilfe. Bei Ermittlungen in der Schule wird der Rechtsanwältin aber klar, dass Lena tatsächlich ein dunkles Geheimnis verbirgt ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH